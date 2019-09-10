Претенденты на должность муфтия Башкирии будут известны 17 сентября

Пленум Духовного управления мусульман Башкирии (ДУМ), на котором должны утвердить претендентов на пост муфтия республики, пройдет в Уфе 17 сентября, сообщил "Ъ-Уфа" председатель совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе региона Вячеслав Пятков. Съезд, на котором должны избрать председателя ДУМ, назначен на 16 октября. Пленум, состоящий из 55 человек, может рекомендовать как одну, так и несколько кандидатур на эту должность: устав организации это позволяет, отметил господин Пятков. «Но, например, в Татарстане на выборах председателя управления мусульман было безальтернативное голосование, как и в Москве»,— добавил он.

По информации портала «Проуфу», исполняющий обязанности муфтия с апреля этого года Айрат Биргалин рассчитывает, что будет безальтернативным кандидатом. Однако на этот пост может претендовать и заместитель главы управления Айнур Арсланов, которого поддерживают силовики, отмечает издание.

Как менялось руководство Духовного управления мусульман Башкирии, подробнее в материале "Ъ-Уфа" «Муфтий дал дорогу молодому».

Ирина Самойлова