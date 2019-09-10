Услугами «Гагарина» воспользовались 37 тысяч пассажиров

Полеты из нового саратовского аэропорта «Гагарин» могут быть субсидированы за счет средств федерального и регионального бюджетов. Об этом заявил заместитель председателя правительства области Василий Разделкин.

Речь идет о дополнительных направлениях осенью и зимой этого года. «Соответствующее финансирование предусмотрено проектом Закона об областном бюджете», - уточнил господин Разделкин.

По его данным, за 3 недели с начала полетов услугами «Гагарина» воспользовались 37 тыс. пассажиров. С 17 сентября суточную провозную емкость на московском направлении обещают довести до 1,3 тыс. кресел в каждом направлении.

«В настоящее время стоимость авиабилетов на рейсы в Москву с глубиной продажи от 2 недель начинаются от 2,2 тыс. руб. (авиакомпания «Победа»), с глубиной продажи пять-семь дней - от 3,1 тыс. руб.», - подытожил Василий Разделкин.

Марина Ковалева