Детей просят не торопиться

Аварийность с участием детей стала главной темой правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Складывается тревожная ситуация: растет число происшествий с пострадавшими детьми и подростками, необходимо принимать срочные меры. Ряд идей предложили в Госавтоинспекции: в частности, нужно больше обучать основам безопасности движения в школах и добиваться от родителей аккуратной езды при перевозке детей. Вице-премьер Максим Акимов инициативы поддержал, дав ряд важных поручений, которые должны быть выполнены уже весной 2020 года.

Заседание правительственной комиссии по безопасности дорожного движения состоялось 28 августа 2019 года. Проблемы, связанные с безопасностью детей на дорогах, стали центральной темой совещания.

Данные представил руководитель российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников. Аварийность с участием детей стабильно сокращалась с 2012 года, за эти семь лет число погибших в ДТП детей уменьшилось на треть. Но с января по июль 2019 года число таких ДТП выросло на 1,2%, достигнув 10,9 тыс. происшествий. Количество раненных в происшествиях детей выросло на 1,6% (до 11,9 тыс.). Каждый третий ребенок пострадал в ДТП в качестве пешехода. Число погибших в ДТП, к счастью, продолжает сокращаться, при этом каждый 12-й ребенок получил смертельные травмы на пешеходных переходах. Во многих регионах прирост аварийности с пострадавшими детьми превышает 20%. «Подходы, которые используют органы власти этих регионов, нуждаются в пересмотре»,— подчеркнул Михаил Черников.

Регионы с наибольшим ростом числа ДТП с участием детей Регион Прирост числа ДТП % Карачаево-Черкессия 90,5 Республика Алтай 50,0 Архангельская область 28,3 Курганская область 25,8 Амурская область 24,7 Свердловская область 24,1 Республика Марий Эл 23,6 Костромская область 23,4 Тюменская область 21,8 Белгородская область 21,7 Данные ГУОБДД МВД России, январь-июль 2019 года открыть таблицу в новом окне

Многое уже сделано за последние годы, чтобы в авариях не страдали дети. В 2016 году в КоАП были внесены изменения — штраф за перевозку детей без удерживающих устройств (автокресел) увеличился до 3 тыс. руб., что является эквивалентом половины стоимости нового автокресла, пояснил Михаил Черников. В 2017 году в ПДД были внесены поправки, запретившие оставлять в автомобиле во время стоянки ребенка младше семи лет в отсутствие взрослого. В том же году введена обязанность для водителей автобусов, участвующих в перевозке детей, использовать проблесковые маячки желтого цвета. Много внимания уделяется привитию навыков безопасного движения с самого раннего возраста, отметил Михаил Черников. Более 4,5 тыс. автогородков уже сейчас работает в регионах. В школах проводятся так называемые минутки безопасности, во время которых ученикам в конце дня рассказывают об основных правилах движения (с учетом нюансов в зависимости от конкретного времени года). По всей стране действует более 30 тыс. отрядов юных инспекторов движения, в рамках которых правила безопасности движения изучают более 400 тыс. детей.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2030". Ученицы у стенда с правилами дорожного движения Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Но есть ряд и нерешенных проблем, о которых Госавтоинспекция говорит много лет. Одна из них — поверхностное изучение основ дорожной безопасности в школах. Не во всех учебниках по предметам «Окружающий мир» и «Основы безопасности жизнедеятельности» эта тема отражена, рассказал Михаил Черников, и школьники, как следствие, ее вообще не изучают. Нужно менять образовательные стандарты. Кроме того, Госавтоинспекция предлагает ввести дополнительный модуль «Автодело» в рамках предмета «Технология». В Минпросвещения инициативу уже поддержали.

Еще одна идея — ввести дополнительные курсы для школьных учителей, чтобы они могли получить дополнительные знания в области безопасности дорожного движения и грамотно преподавать эту тему школьникам. По словам Михаила Черникова, сейчас это уже практикуется, но времени на это отводится откровенно мало. «В рамках федеральной целевой программы “Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах” прошли обучение чуть более 11 тыс. педагогов. На этот год запланировано повысить квалификацию не менее 2,5 тыс. человек,— рассказал генерал Черников.— Учитывая, что в стране насчитывается свыше 41 тыс. образовательных организаций, повысить квалификацию хотя бы одного педагога возможно только раз в 20 лет».

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Руководитель Госавтоинспекции также вынес на суд общественности ряд идей, которые пока только обсуждаются: в виде документов или проектов их не существует. Одна из них — ограничение скоростного режима для водителей, перевозящих в салоне автомобилей детей. К примеру, если на автомагистрали двигаться можно 110 км/ч, то при наличии ребенка в машине порог скорости для водителя автоматически снижается до 90 км/ч. Напомним, что повышение скорости движения на 1 км/ч обеспечивает 3-процентный рост тяжести последствий в случае аварии. Михаил Черников подчеркнул, что высказанная им идея прорабатывается не для ужесточения и штрафов, а для «формирования правильного отношения к необходимости скоростных ограничений при перевозке детей». «Если я ребенка посадил в машину, то я реально должен ехать медленнее и аккуратнее»,— пояснил глава ГИБДД России. В случае если необходимые поправки в ПДД в итоге будут внесены, новые правила будут изучать уже в автошколе, рассчитывают в Госавтоинспекции. В целом, отмечает Михаил Черников, процесс обучения детей и подростков основам безопасности движения должен быть непрерывным, начиная с детского сада и заканчивая поступлением в вуз.

Жанровая фотография. Учащиеся в школе № 2030 в День учителя Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вице-премьер Максим Акимов предложения Госавтоинспекции поддержал, заметив, что именно родители задают модель поведения для ребенка на дороге. При этом он уверен, что нужно существенно усиливать присутствие органов ГИБДД в соцсетях, чтобы доносить до родителей (и их детей) необходимость соблюдать ПДД на дорогах. «Мир очень сильно изменился, существует индустрия социальных медиа, блогеров, новых лидеров общественного мнения,— обратил внимание господин Акимов.— У нас 95 млн пользователей социальных сетей. Мы там не присутствуем со своей повесткой, вообще не присутствуем».

По итогам заседания комиссии даны важные поручения. До 27 сентября должна быть создана межведомственная рабочая группа по использованию «современных методов массовых коммуникаций» для работы с населением в области безопасности движения, о чем как раз и говорил вице-премьер Максим Акимов. До 1 октября правительство Москвы представит предложения по сокращению аварийности с участием несовершеннолетних во дворах — об этой проблеме говорил вице-мэр столицы Максим Ликсутов (20% ДТП с пострадавшими детьми в столице происходят во дворовых территориях). Не позже четвертого квартала 2019 года Минкультуры вместе с МВД и Российским союзом автостраховщиков должны организовать демонстрацию роликов социальной рекламы в кинотеатрах перед началом трансляции фильмов. До 31 марта 2020 года Минпросвещения и МВД должны изменить стандарты по предметам «Окружающий мир» и ОБЖ, а также разработать дополнительный модуль для педагогов, которые будут преподавать основы безопасности движения. Также до 31 марта 2020 года МВД вместе с Минюстом должны проработать вопрос о внесении в КоАП изменений по введению отягчающих обстоятельств для виновников ДТП, если в салоне их автомобиля в момент происшествия был ребенок.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Иван Буранов