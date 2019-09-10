Пятую Уральскую индустриальную биеннале оценили в 76 млн рублей

Объем финансирования проведения 5-ой Уральской индустриальной биеннале в Екатеринбурге оценивается в 76,7 млн руб., сообщила ТАСС комиссар биеналле Алиса Прудникова. По ее словам, 36,7 млн руб. от этой суммы выделит государство, 40 млн руб. — привлеченное финансирование.

Госпожа Прудникова сообщила, что организаторы ориентируются на Лионскую биеннале (Франция), ее бюджет €12 млн евро. Мы тоже думаем, что сможем показать такой масштаб проектов когда-нибудь, сказала она. В этом году биеннале пройдет с 12 сентября до 1 декабря 2019 года на 14 площаках заводов. Ее посвятят бессмертию. Одна из основных площадок — здание Уральского оптико-механического завода (УОМЗ). В биеннале примут участие 300 художников из 14 стран мира. Так как завод является оборонным предприятием, попасть на его территорию можно будет только по паспорту, а иностранцам — по предварительной записи. Еще одной площадкой станет кинотеатр «Колизей».

По словам гениректора УОМЗ (входит в «Ростех») Анатолия Слудных, для биеннале выделили действующий цех, который реконструируется. «Мы смогли выделить более 10 тыс. кв.м, два этажа. Старое оборудование демонтировано, там сейчас стоят произведения искусства»,— рассказал он.

Уральская индустриальная биеннале современного искусства — один из крупнейших в России международных проектов в этой области. С 2010 года мероприятие организует Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) в составе музейно-выставочного центра РОСИЗО. Постоянная тема проекта — индустриальная специфика Урала.

О том, как прошла IV Уральская индустриальная биеннале — в фотогалерее «Ъ-Урал»