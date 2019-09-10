Прокуратура привлекла к административной ответственности главу сети поликлиник «Надежда»

Прокуратура Дзержинского района Перми отчиталась о проверке частных поликлиник, входящих в ГК «Уралмед» (основной владелец — гендиректор Лилия Ягодкина): ООО «Клиника „Надежда“», ООО «Медицинская компания „УралМед“», а также ООО «Елизаветинская больница». Совладельцем последнего юрлица является пермская епархия РПЦ. ООО арендует у мэрии здание бывшего роддома «Аистенок».

По версии прокуратуры, проверка выявила многочисленные нарушения в сети, выразившиеся в несоблюдении закона о лицензировании медицинской деятельности. В частности, нарушался порядок оказания медицинской помощи, отсутствовали необходимые для медицинских манипуляций помещения, ряд медицинских изделий, оборудование, аппараты, приборы и инструменты.

По результатам проверки руководителю сети клиник, госпоже Ягодкиной, прокурором было внесено три представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Шесть должностных лиц медицинской группы были привлечены к дисциплинарной ответственности. По постановлению прокурора генеральный директор ООО «Клиника „Надежда“», ООО «Елизаветинская больница» также привлечена к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий разрешения (лицензии)), ей назначено наказание в виде штрафа 10 тыс. руб., сообщает прокуратура.