Первый Дрезденский оперный бал в Санкт-Петербурге 31 августа в Северной столице прошло одно из крупнейших музыкальных и светских событий Европы — Дрезденский оперный бал.

Перед началом концерта все собравшиеся в зале увидели приветственное обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина.

«Этот грандиозный музыкальный праздник впервые проходит за пределами Германии. Мы искренне рады, что знаменитый Дрезденский оперный бал приехал из Дрездена именно к нам — в Россию, в Санкт-Петербург. Уже многие годы эти города объединяют крепкие побратимские связи, большой опыт гуманитарного взаимодействия и народной дипломатии. И сегодняшнее торжество отвечает духу дружбы и доверия, связывающему народы России, Германии, да и всей Европы. Наша страна открыта для сотрудничества в самых разных сферах. И культуре, искусству принадлежит особая, вдохновляющая роль в укреплении взаимопонимания между людьми. Мы с добрым сердцем встречаем звезд мировой оперной сцены, известных артистов, музыкантов, дирижеров, деятелей культуры, представителей спорта, деловых и политических кругов. Уверен, что первый Дрезденский бал в Санкт-Петербурге пройдет с огромным успехом и станет традиционным, полным ярких культурных событий, благотворительных и просветительских начинаний».

Уникальная подборка классической музыки на сцене Михайловского театра собрала лучших исполнителей со всего мира. Гости бала услышали захватывающую музыку в исполнении оркестра Михайловского театра под управлением дирижера Массимо Дзанетти, удивительные голоса немецкой оперной певицы Нади Михаэль и российского сопрано Альбины Шагимуратовой. Несравненное пение американского камерного певца Стивена Гулда и российского баритона Василия Ладюка привело публику в восторг. Завершилась программа выступлением талантливого российского виолончелиста Сергея Ролдугина и специально созданным для этого вечера танцем четырнадцати пар дрезденских дебютантов.

На гала-вечере прошло вручение наград Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге за вклад в развитие российско-германских связей. Уникальный фарфоровый ключ с мотивами Дрездена и Санкт-Петербурга российский артист Сергей Жигунов преподнес известному немецкому актеру, лауреату многочисленных мировых кинонаград и номинанту на премию «Оскар» за роль в драме «Блеск» Армину Мюллер-Шталю. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вручил награду немецкой фигуристке, двукратной олимпийской чемпионке Катарине Витт. Художественный руководитель Дрезденского оперного бала профессор Ханс-Йоахим Фрай вручил специальную награду — Дрезденский орден святого Георгия — художественному руководителю Санкт-Петербургской академической филармонии маэстро Юрию Темирканову. Это одновременно и награда, и символ. «Adverso Flumine», — гласит надпись, выгравированная на ювелирном изделии высшей пробы. Орден вручается тем, кто, подобно святому Георгию, борется за торжество добра в мире и, преодолевая все препятствия, плывет «против течения».

По окончании сенсационного гала-концерта гости прошли через необычные кулисы на площади Искусств по «красной дорожке» длиной 450 метров в специально реконструированный для бала Большой зал Филармонии. На гала-ужине легенда джаза Игорь Бутман, немецкая поп-группа Dschinghis Khan, камерный ансамбль Dresden Semper Strings и популярный исполнитель Эмин наполнили вечер музыкой и танцами. Сотня российских дебютантов из Суворовского военного училища и Российского государственного института сценических искусств открыли вторую часть вечера изумительной хореографией.

Тысячи гостей в эту ночь также посетили фестиваль под открытым небом. Для жителей города на площади Искусств была организована прямая трансляция бала на большом видеоэкране и шоу-программа на открытой сцене. Для публики выступили Игорь Бутман, Эмин и популярная немецкая группа Dschinghis Khan, отмечающая в этом году 40-летний юбилей.

Дрезденский оперный бал в Северной столице не останется разовым событием. На глазах тысячи гостей зародилась новая традиция. В следующем году Петербург примет Дрезденский бал с еще большим масштабом!

Второй Дрезденский оперный бал в Санкт-Петербурге пройдет 5 сентября 2020 года.