К координатору самарского штаба Навального пришли с обыском

В Самаре сегодня, 10 августа, у координатора самарского штаба Навального Егора Алашеева прошел обыск. Об этом сообщила в Facebook его жена Анна Алашеева.

С обыском также могли прийти и к сотруднику штаба Евгению Трубченко. «Изъяли технику. На данный момент оба сотрудника не выходят на связь, предположительно они на допросе в Следственном комитете», – говорится в группе в Facebook «Штаб Навального в Самаре».

Ранее суд приговорил Алашеева к 10 суткам ареста за организацию поочередного одиночного пикета 10 августа. Его обвинили в повторном нарушении порядка проведения акции (ст. 20.2 ч. 8 КоАП РФ).

По сообщениям ОВФ-Инфо обыски сейчас также проходят у активистов штаба Навального в Уфе и Перми, Саранске и Челябинске. По данным главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, все сегодняшние обыски проводит следственный комитет по уголовному делу о легализации преступных доходов.

Алена Смирнова