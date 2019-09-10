Ростовская АЭС: В Цимлянское водохранилище выпущено почти 2 млн мальков ценных пород рыбы

9 сентября в посёлке Приморский (Котельниковский район, Волгоградская область) состоялся массовый выпуск мальков рыбы в Цимлянское водохранилище. В акваторию водоёма отправились 478 тыс. мальков белого амура и 1,387 млн маленьких сазанчиков. Выпуск рыбы состоялся в рамках программы зарыбления водоёмов региона, в которой Ростовская АЭС участвует с 2015 года.

- За более чем 70-летнюю историю Цимлянского водохранилища его экологическое состояние претерпело значительные изменения. В первую очередь – это абразия берегов, заиление дна и привнос биогенных веществ с неочищенными сточными водами. Всё это негативно сказывается на нерестилище рыбы в Цимлянском водохранилище. Для того, чтобы восполнить эти потери, в водоем выпускается жизнестойкая молодь сазана и белого амура. В решении этой задачи участвует Ростовская атомная станция, - рассказала начальник отдела охраны окружающей среды Ольга Горская.

Ростовская АЭС впервые принимает участие в запуске рыбы именно в Цимлянское водохранилище. Ранее велась активная работа по зарыблению нижнего Дона в районе г. Азова. Рыба, выпущенная в Цимлянское водохранилище, выращена специализированным государственным предприятием «Цимлянский рыбоводный завод».

Начальник Азово-Донского филиала ГБУ «Главрыбвод» Юрий Лыскин пояснил: «Цимлянский рыбоводный завод» является структурным подразделением Азово-Донского филиала и является единственным заводом по воспроизведению водных биологических ресурсов на Цимлянском водохранилище. Он построен в 1959 году. Проектная мощность завода – 20 млн штук молоди в год. В настоящее время завод выпускает рыбу в рамках госзадания – это такие виды рыбы, как белый амур, сазан и толстолобик. А также участвует в компенсационных выпусках, один из которых сегодня и происходит».

Во время выпуска на выходе канала из специального пруда, где выращивались мальки, периодически устанавливается ловушка. Это необходимо для контроля численности выпущенной рыбы и её взвешивания. Контрольное взвешивание показало, что вес молодняка полностью соответствует заявленным требованиям и даже превосходит их, а значит - приживаемость выпускаемой рыбы будет хорошей. Практика показывает, что до промысловых размеров доживает каждый третий такой малёк, что очень высокий показатель.

Таким образом, за годы реализации программы по зарыблению в реку Дон и Цимлянское водохранилище выпущено более 68 млн мальков. В следующем году выпуск рыбы будет продолжен.

Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС