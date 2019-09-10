Краевые власти помогут «Пермалко» зайти в крупные сети

Краевое правительство окажет поддержку АО «Пермалко» по выходу в крупнейшие торговые сети, представленные в регионе. Договоренность об этом была достигнута во время визита делегации краевого правительства во главе с вице-премьером Алексеем Чибисовым на предприятие.

АО «Пермалко» готово расширять рынок сбыта продукции, но порой сталкивается со сложностями. «Например, один из сетевых магазинов предложил продавать нашу продукцию только на правах эксклюзивности, если мы откажемся от работы с другими дистрибьюторами на местном рынке»,— заявил генеральный директор предприятия Олег Котельников.

АО «Пермалко» производит 1,5 млн декалитров алкоголя в год. После ввода в эксплуатацию новой этикетировочной линии выпуск продукции увеличится еще на 300 тыс. декалитров в год. Компания является одним из крупных налогоплательщиков региона. В прошлом году АО «Пермалко» заплатило акцизов на сумму 2,7 млрд руб., в текущем году этот показатель планируется на уровне 2,8 млрд руб.