Синоптики предупредили о заморозках в Свердловской области

До середины недели в Свердловской области ожидается похолодание до -3 градусов, возможны грозы и дожди, сообщили в уральском Гидрометцентре.

Днем температура будет меняться от +16 до +22. Ночью — от +4 до +12. В понедельник, 10 сентября, возможно похолодание до -3. Ветер порывистый до 14 м/c. В Екатеринбурге небольшие дожди ожидаются 13 сентября. Днем — от +17 до +21. Ночью — от +7 до +12. Ветер с порывами до 12 м/с.

5 сентября Гидрометцентр сообщил о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) на Среднем Урале для рассеивания вредных примесей в воздухе. Предупреждение активно с 20:00 6 сентября до 20:00 11 сентября.