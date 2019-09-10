Knauf может построить в Прикамье домостроительный комбинат

Делегация Пермского края во главе с губернатором Максимом Решетниковым провела в Ганновере переговоры с бизнесменами из Нижней Саксонии. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, речь шла, в частности, о планах компании Knauf построить в Пермском крае домостроительный комбинат (в Кунгуре уже успешно работает завод немецкой фирмы).

«Мы создали в России фирму по производству строительных материалов и заинтересованы в развитии действующего бизнеса в Прикамье. Наши технологии позволяют снизить расходы на строительство жилья»,— сообщил управляющий партнер Knauf Манфред Грундкево. «Пермский край является третьим в стране регионом по объему аварийного жилья, на ликвидацию которого направлены большие средства в рамках нацпроекта. Перед нами стоит задача построить недорогое, но современное и долговечное жилье. При этом мы бы можем найти механизм, который бы предусматривал определенный объем заказа на вновь построенном производстве»,— отметил губернатор Максим Решетников.

В ходе переговоров также обсуждались планы компании GP Gunter Papenburg, заинтересованной в сотрудничестве в сфере машиностроения и локализации производства оборудования на территории России. «В России большой спрос на немецкое оборудование, поэтому мы видим перспективы локализации своего производства на территории страны. У нас уже есть ряд реализованных инфраструктурных проектов в Узбекистане, Казахстане, Азербайджане, мы строили там автомагистрали. Мы также заинтересованы в реализации подобных проектов в России»,— заявил Гюнтер Папенбург и добавил, что компания будет рада визиту представителей Пермского края на предприятия GP Gunter Papenburg.

По данным краевого правительства, товарооборот между Прикамьем и Германией составил в прошлом году $227 млн. Более 500 предприятий региона экспортируют свою продукции во все земли ФРГ.