Знаменитый антрополог возвращается в Африку

Миссионер Джон Роско давно поставил себе целью улучшить натуру дикарей, находящихся под британским владычеством.

Будучи инженером по профессии, он сменил поле деятельности и вступил в Церковное миссионерское общество Великобритании. В 1884 году он отправился в Британскую Восточную Африку (Кению). Пять лет спустя он вынужден был вернуться на родину по состоянию здоровья, но, выздоровев, в 1891 году отправился в миссию в протекторат Уганда. Среди различных африканских племен он прожил до 1909 года. Известно, что преподобный намеревается написать книгу о 25 годах, проведенных в Африке. Своим кумиром преподобный Джон Роско считает Давида Ливингстона, также совмещавшего христианскую проповедь с научными исследованиями Африки.

Нынешняя экспедиция стартовала в апреле. Преподобный Джон Роско планирует побывать на территориях к западу от Виктория Ньянза (так на языках банту называют озеро Виктория). Особенный научный интерес вызывают пастушеские племена, проживающие на высокогорных лугах между озером Виктория и западной частью долины Рифт. Возможно, он также посетит племена людоедов, которые живут в районе горы Элгон.

За ходом экспедиции будет наблюдать Лондонское королевское общество. Наибольший интерес к новому предприятию преподобного Джона Роско проявил прославленный антрополог, этнолог и фольклорист Джеймс Фрэзер. Интеллектуальная дружба и научное сотрудничество двух исследователей зародились в 1886 году — они познакомились, когда преподобный Роско приехал в Британию в отпуск. Между ученым из Буганды и ученым из Кембриджа завязалась оживленная переписка. Фрэзер стал ментором преподобного Роско в антропологии. Многие наблюдения преподобного над обычаями африканских племен стали ценным материалом для научных изысканий Джеймса Фрэзера. В известной работе Фрэзера «Золотая ветвь» можно найти, например, упоминания о том, что в Буганде правителя принято заменять двойником, а церемония коронации сопровождается человеческими жертвоприношениями. Известно также, что Фрэзер давал преподобному Роско читать рукопись «Золотой ветви» перед первой публикацией.

Экспедиция под руководством преподобного Джона Роско рассчитана на два года. О ее начале сообщил журнал Scientific American в номере за 22 июля 1919 года.

Подготовил Алексей Алексеев