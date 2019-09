На палец ближе к человеку разумному

Строение фаланги денисовца, древнего родственника homo sapiens, оказалось ближе к человеку современного физического облика, чем к неандертальской фаланге, сообщила группа исследователей.

В 2010 году полногеномное секвенирование высокого качества выявило новую человеческую популяцию, проживавшую на территории Азии одновременно с неандертальцами. К настоящему времени в Денисовой пещере найдено уже пять фрагментов скелета денисовцев, которых, тем не менее, было недостаточно, чтобы судить, как на самом деле выглядели денисовцы. Пятый фрагмент — часть теменной области черепа — самая крупная в пещере находка антропологического материала, принадлежавшего денисовцу. Первой находкой стал обломок фаланги мизинца девочки, затем анализ материалов выявил три денисовских зуба, в том числе молочный моляр.

Генетическому анализу в Институте эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге, который впервые указал на обнаружение нового подвида человека, подвергалась та самая проксимальная часть фаланги. Недавняя реконструкция дистальной части показала, что остальная часть фаланги более длинная и узкая.

Относительно недавно обнаружилось, что получелюсть с двумя зубами, найденная в карстовой пещере Байшия на Тибете еще в 1980 году, которой свыше 160 тыс. лет, принадлежала денисовцу. Это самая большая из когда-либо найденных часть останков денисовского человека и первая — за пределами Денисовой пещеры. Так появилось доказательство того, в чем ученые мало сомневались: денисовский человек был распространен весьма широко. Археологу Чжан Дунцзю удалось справиться с главной проблемой — отсутствием ДНК в этой получелюсти. В алтайских останках денисовцев ДНК была, и ее можно было сравнивать с ДНК других древних гоминидов. К счастью, в зубах, в их дентине, сохранился коллаген — он-то и был подвергнут сравнению с коллагенами денисовцев и неандертальцев. Обнаружилось сходство тибетского коллагена с денисовским. Зубы, кстати, сохранились не только на Тибете, но и в самой Денисовой пещере.

И если коренные и молочные моляры указывали на архаичность денисовца, то его пальцы, напротив, оказались по строению ближе к homo sapiens.

Палеоантропологи установили, что денисовцы были родственниками неандертальцев. Общий предок обоих этих видов из рода homo отделился от ветви, ведущей к homo sapiens, между 550 тыс. и 765 тыс. лет назад. В Денисовой пещере родственники, видимо, встретились и скрестились: фрагмент кости, описанный в 2018 году, принадлежал гибриду, отец которого был денисовец, а мать — неандерталка.

«Morphology of the Denisovan phalanx closer to modern humans than to Neanderthals»; E. Andrew Bennett, Isabelle Crevecoeur, Bence Viola, Anatoly P. Derevianko, Michael V. Shunkov, Thierry Grange, Bruno Maureille, Eva-Maria Geigl; журнал Science Advances, сентябрь 2019 г.