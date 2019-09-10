Биологические часы человека, вероятно, могут пойти вспять

Небольшое клиническое исследование, проведенное в Калифорнии, впервые показало, что можно было бы обратить вспять эпигенетические часы организма, которые измеряют биологический возраст человека.

В течение одного года девять здоровых добровольцев принимали коктейль из трех распространенных препаратов — гормона роста и двух препаратов от диабета — и в среднем потеряли по два с половиной года биологического возраста, измеренного путем анализа меток на геномах человека. Иммунная система участников также показала признаки омоложения.

Результаты стали неожиданностью даже для самих исследователей, и они настойчиво предупреждают, что данные сугубо предварительные: охват был невелик и не было контрольной группы.

Стив Хорват, один из авторов работы, говорит, что ожидал замедления хода биологического времени у добровольцев, но отнюдь не того, что оно пойдет вспять: «Результаты выглядели футуристически!»

«Может быть, эффект и есть,— осторожен клеточный биолог Вольфганг Вагнер из Аахенского университета в Германии.— Но качество данных невысокое, так как исследование очень маленькое и проведено без контрольной группы».

За эпигенетическими часами можно следит по маркерам на ДНК — метильным группам; их расположение меняется с течением жизни, по ним удается определить биологический возраст человека, который может отставать от физического или опережать его. Стив Хорват — один из пионеров исследования эпигенетических часов.

Работа, о которой идет речь, была выполнена, чтобы проверить, безопасно ли использовать гормон роста для восстановления тканей вилочковой железы — она играет значительную роль в иммунной функции организма. Лейкоциты, появляющиеся из костного мозга, в вилочковой железе созревают и становятся специализированными Т-клетками — убийцами, которые помогают организму бороться с инфекциями и раком.

Однако после полового созревания вилочковая железа начинает быстро уменьшаться в размерах и перерождаться: функциональные клетки заменяются жировыми.

Исследования на животных и людях показывают, что гормон роста стимулирует регенерацию вилочковой железы. Но этот гормон может также способствовать развитию диабета, поэтому в исследование были включены и два широко используемых антидиабетических препарата: дегидроэпиандростерон (DHEA) и метформин.

Всего испытуемых было девять, все белые мужчины в возрасте от 51 до 65 лет, исследование было одобрено Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США. Результаты таковы: анализ крови показал улучшение ситуации у всех участников; у семи из девяти испытуемых методом магнитно-резонансной томографии подтверждена некоторая регенерация вилочковой железы.

Идея проверить, как препараты повлияли на эпигенетические часы, пришла позже, когда исследование уже окончилось. Однако Хорвата это не остановило, и он пришел к выводу, что эпигенетический эффект препаратов был хорошим и по крайней мере у шестерых участников наблюдается даже спустя шесть месяцев после окончания работы.

Анатолий Кривов