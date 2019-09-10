Всё по-честному: кредит для бизнеса под 10% годовых

Банк «Левобережный» запустил новый кредитный продукт без дополнительных комиссий «Честная ставка» для представителей малого и среднего предпринимательства.

До конца года субъекты МСП могут оформить в банке кредит на развитие бизнеса до 40 млн рублей сроком до 10 лет по сниженной ставке – 10% годовых. Форма предоставления кредита – кредит или кредитная линия с лимитом выдачи. Кредит может быть направлен на инвестиции, пополнение оборотных средств или рефинансирование ссудной задолженности в стороннем банке. Кредиты по продукту «Честная ставка» сроком более 5 лет выдаются только на инвестиционные цели. В структуре залога обязательно должна быть недвижимость (не менее 20%), транспорт/спецтехника или поручительство фонда – не более 60%. В акции могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели со средней годовой выручкой по заемщику до 480 млн рублей (по данным официальной отчетности).

Предложение действует в период с 27.08.19 по 31.12.19 включительно. С полными условиями по продукту можно ознакомиться на сайте банка.

Подать заявку на кредит бизнесу можно в офисе банка или на сайте в разделе Бизнесу/Кредитование малого бизнеса.

тел. 8-800-3333-555

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