МРСК Центра и Приволжья готовится приобрести около 70% «Тульских горэлектросетей»

ПАО «Россети» поручило представителям компании в совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Нижний Новгород) проголосовать на заседании за приобретение сетевой компанией 69,99% (341 тыс. шт. акций) АО «Тульские городские электрические сети». Цена сделки определена в 1,158 млрд руб. без НДС, говорится в сообщении «Россетей».

Отмечается, что акции МРСК Центра и Приволжья планирует приобрести у их нынешнего владельца ООО «Энергоконтроль» (Нижний Новгород, принадлежит Дмитрию Гусеву) в счет передачи компании прав требований дебиторской задолженности АО «ТНС энерго Тула».

Ранее в этом году стало известно о двух крупных сделках по приобретению МРСК Центра и Приволжья электросетевого комплекса в Удмуртии.

Анастасия Еремина