Ректоры двух петербургских вузов претендуют на места в РАН

В списке претендентов на вакансии новых академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук числятся ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев и его коллега из Гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий. Выборы пройдут в ноябре, сообщает журнал «Город 812».

10 сентября РАН объявила 76 вакансий академиков и 171 вакансию членов-корреспондентов. В рамках программы по омоложению академии 27 кандидатов должны быть моложе 56 лет.

По данным издания, господин Кропачев претендует на звание члена-корреспондента РАН по специальности «Право». Помимо него за эту вакансию будут бороться еще 11 человек. Что касается Александра Запесоцкого, то он с 2011 года уже является членом-корреспондентом РАН и претендует на вакансию академика по специальности «Философия».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Российская академия наук подготовила поправку в подпункт «К» пункта 14 Устава РАН, которая касается учреждения и присвоения почетных званий российским и иностранным ученым. Сделано это было после попытки присвоить звание «почетный профессор РАН» патриарху Московском и всея Руси Кириллу и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.