В Геленджике из домов эвакуированы более тысячи человек, оказавшихся вблизи крупного пожара

Более тысячи жителей многоквартирных домов в Геленджике эвакуированы из опасной зоны вблизи крупного пожара, один человек доставлен в больницу, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Пожар произошел сегодня на центральном рынке города-курорта, площадь возгорания составила 300 кв. м.

В спасательной операции участвовали более 300 сотрудников полиции и 27 единиц техники. Опасная территория в центре Геленджика была оцеплена, полицейские выводили жителей из задымленных домов, пожилых людей, кто не мог двигаться самостоятельно, выносили в безопасное место. В настоящее время пожар потушен, на месте происшествия начали работу следователи. Предварительная причина возгорания помещений на рынке – взрыв газового баллона.

Анна Перова, Краснодар