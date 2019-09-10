Тюменская область, ФАС и «дочки» «Газпрома» подписали соглашение о газификации

Глава Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Игорь Артемьев, генеральный директор компании «Газпром газораспределение Север» и предприятия «Газпром межрегионгаз Север» Сергей Скорняков, а также губернатор Тюменской области Александр Моор подписали в Москве трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора. Уточняется, что подобное трехстороннее соглашение подписано в России впервые.

Соглашение поможет увеличить уровень газификации в регионе до 98% и за пять лет привлечет в Тюменскую область более 1,3 млрд руб., говорится в сообщении. Согласно документу, регион формирует программу по газификации, обеспечивает источники возврата инвестиций, а газораспределительная организация строит газопроводы. Предполагается, что в ближайшие пять лет газ проведут к 30 тыс. домам.

По словам господина Моора, в регионе сохранятся льгота по налогу на имущество и субсидирование для льготных категорий населения при подключении газа в их домах. Игорь Артемьев назвал соглашение «новой страницей в тарифном регулировании». В правительство внесен закон об основах тарифного регулирования, «предусматривающий такие контракты не только по газу, но и по сетевым активам в электроэнергетике, водоснабжению и водоотведению», добавил он.