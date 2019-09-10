Международный туризм в первом полугодии вырос на 4%

В докладе, приуроченном к открывшейся в Санкт-Петербурге Генеральной ассамблее Всемирной туристской организации при ООН (ЮНВТО), отмечается, что с января по июнь текущего года по всему миру было 671 млн прибытий туристов (ночующих посетителей, в терминологии ЮНВТО). Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Активнее всего рос турпоток в страны Ближнего Востока (8%), Азиатско-Тихоокеанского региона (6%). Чуть слабее показатели у стран Европы (4%), Африки (3%) и обоих американских континентов (2%).

За ростом показателей, по оценкам ЮНВТО, стоит укрепление экономики, доступные авиаперелеты и улучшение авиасообщения, упрощение визовых правил. По итогам целого 2019 года ЮНВТО прогнозирует рост международных туристических прибытий порядка 3–4%.

Значительную часть международного турпотока по-прежнему обеспечивают граждане Китая, их число поездок за рубеж, в первую очередь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, выросло за полгода на 14%. Заметен рост числа китайских туристов в ряде стран Центральной и Восточной Европы, которые упростили визовый режим. Например, в Греции и Португалии темпы роста превысили средние показатели по региону. На втором месте по выездной туристической активности — американцы, они также стали выезжать за пределы США чаще, рост выездного туризма у них составил 7%. Из европейских стран больше выросли расходы на поездки за рубеж у французов (рост 8%) и итальянцев (рост 7%), из азиатских стран — у японцев (рост 11%). Россияне в первом квартале 2019 года сократили расходы на поездки за рубеж на 4%.

Алена Миклашевская