На трассах Ставрополья пройдут рейды по контролю скорости

В сентябре Госавтоинспекция Ставропольского края проведет в регионе операцию «Скорость», сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения краевого УГИБДД ГУ МВД России. Так, с 11 по 15 сентября автоинспекторы проведут круглосуточные рейды с использованием радаров в Александровском, Буденновском, Кочубеевском, Левокумском и Нефтекумском районах, а также на федеральной трассе «Кавказ» и наобъездных федеральных трассах региона Кавказских Минеральных Вод.

Второй этап будет проводиться с 23 по 28 сентября в Апанасенковском, Грачевском, Красногвардейском, Труновском районах, а также Ипатовском и Петровском округах, на федеральной трассе «Кавказ», регионе КМВ и вблизи Буденновска.

«Мобильные приборы измерения скорости движения будут использовать как наряды ДПС, так и скрытые патрули, не

обозначенные цветографической окраской. При выявлении нарушителей, данные будут переданы ближайшему экипажу для остановки и составления административного материала», - говорится в сообщении.

С начала июня этого года в регионе за превышение скорости привлекли к ответственности более 1,2 тыс. водителей. Из них порядка 450 могут лишиться водительских прав.

Дарья Голякова