Назначен помощник начальника ГУФСИН по работе с верующими

Помощником начальника ГУФСИН по Пермскому краю по организации работы с верующими назначен иерей Владимир Киров. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка.

До назначения помощником начальника краевого ГУФСИН священник в течение двух лет окормлял исправительную колонию №28 в городе Березники. В новой должности он будет обеспечивать контроль за тюремным служением в местах лишения свободы, расположенных регионе, а также решение вопросов защиты права на свободу совести и религиозного исповедания лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

В исправительных учреждениях ГУФСИН по Пермскому краю действуют 19 православных храмов, две часовни и 13 молитвенных комнат.