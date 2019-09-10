10 сентября, вторник
Войти в профиль
Пермь. Прикамье

Коротко

Новости

все новости

события

Назначен помощник начальника ГУФСИН по работе с верующими

Помощником начальника ГУФСИН по Пермскому краю по организации работы с верующими назначен иерей Владимир Киров. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка.

До назначения помощником начальника краевого ГУФСИН священник в течение двух лет окормлял исправительную колонию №28 в городе Березники. В новой должности он будет обеспечивать контроль за тюремным служением в местах лишения свободы, расположенных регионе, а также решение вопросов защиты права на свободу совести и религиозного исповедания лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

В исправительных учреждениях ГУФСИН по Пермскому краю действуют 19 православных храмов, две часовни и 13 молитвенных комнат.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

приложение

пресс-релиз

Партнерский проект

Профиль пользователя