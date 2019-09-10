Суд оставил без изменений сумму компенсации за незаконное уголовное дело Евгении Чудновец

Свердловский облсуд оставил в силе решение Ленинского райсуда Екатеринбурга о взыскании в пользу Евгении Чудновец 100 тыс. руб. за четыре месяца, проведенных в СИЗО и колонии по делу о распространении порнографии. Об этом говорится в картотеке суда.

Евгения Чудновец получила известность в 2016 году, когда Катайский районный суд Курганской области осудил ее на шесть месяцев колонии общего режима за репост видеозаписи, на которой сотрудники детского лагеря издеваются над мальчиком. В то время женщина работала уборщицей детсада №124 в Катайске (Курганская область). Суд признал ее виновной в распространении детской порнографии (по ч. 2 ст. 242.1 УК РФ). Приговор вызвал широкий общественный резонанс. 6 марта 2017 года Курганский областной суд отменил его. Теперь общественница требует от государства 6 млн руб. компенсации.

В 2017 году Евгения Чудновец планировала участвовать в выборах губернатора Свердловской области от Интернациональной партии России. Однако облизбирком отказал ей в регистрации из-за отсутствия подтверждающих выдвижение документов. В июле 2019 года Высший совет ЛДПР выдвинул ее кандидатом на довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному округу №174. Но выиграть выборы не удалось — победил кандидат от «Единой России», биатлонист Антон Шипулин.