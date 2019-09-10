Старший тренер «Звезды» ушел из-за разногласий

Бывший старший тренер ФК «Звезда» Алексей Попов назвал причины своего ухода из команды. Информация о том, что между ним и клубом прекращено сотрудничество, появилась на официальном сайте ФК «Звезда» 7 сентября. По официальной версии, господин Попов покинул клуб «по семейным обстоятельствам». Однако в соцсетях появились сообщения об имеющемся конфликте. Причина интереса к сложившейся ситуации была вызвана тем, что Алексей Попов был одним из инициаторов создания клуба «Звезда», который вместо ФК «Амкар» должен был стать представителем региона в этом виде спорта на российской арене.

«В связи с разногласиями и разными взглядами на развитие пермского футбола, достижение определенных результатов вынужден был расстаться с ФК „Звезда“»,— написал Алексей Попов на бывшей официальной страничке «Звезды» в соцсети «ВКонтакте».

Алексей Попов сообщил также, что фактически не работает в клубе с 29 июля, а официально — со 2 сентября.

В то же время пресс-служба клуба 8 сентября распространила официальное заявление по поводу появившейся информации в соцсетях о конфликте в руководстве клуба. «Мы хотим опровергнуть эти слухи, некоторые из которых просто комичны. В „Звезде“ – прекрасная атмосфера и сплоченный коллектив, что может подтвердить любой игрок или тренер команды», - сообщалось в пресс-релизе.