Qatar Airways может увеличить частоту рейсов в Петербург

Международная авиакомпания Qatar Airways может увеличить частоту полетов из Дохи (столица Катара) в Петербург. Кроме этого, рассматривается возможность открытия рейсов в два других крупных российских города, включая в Владивосток. Об этом журналистам заявил исполнительный директор группы компаний Qatar Airways Акбар аль-Бакер, сообщает «Интерфакс».

По словам представителя авиакомпании, вопрос о новых рейсах может быть рассмотрен в случае если Россия и Катар подпишут соглашение об «открытом небе». Что же касается полетов в Пулково, то для Qatar Airways это направление является особо важным, поэтому на него поставлен ежедневный режим полетов. «Пока смотрим возможность замены самолетов на более большие, а потом, возможно, увеличим полеты до двух раз в день»,— отметил господин Акбар аль-Бакер.

Напомним, что самолеты Qatar Airways начали летать из Дохи в Петербург в декабре 2017 года. Это направление стало для катарского перевозчика вторым в России. До этого авиасообщение осуществлялось только с Москвой.