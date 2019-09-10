Фарид Мухаметшин признал победу КПРФ на отдельных участках в Татарстане

Лидер «Единой России» в Татарстане, спикер Госсовета Фарид Мухаметшин признал, что КПРФ победила на отдельных избирательных участках на парламентских выборах в республике. «Там, где большинство или небольшим количеством превалирует КПРФ, таких участков немного. Но это предмет более глубокого изучения состояния дел на этих избирательных участках. Мы проанализируем эти участки»,— сказал он, отвечая на вопрос «Ъ-Казань».

При этом спикер обратил внимание, что в новом созыве КПРФ удвоит свое представительство с трех до шести человек. «Активность возрастет. Меня как действующего спикера это даже радует. Мы должны уметь слушать и наших политических оппонентов в разумных предложениях»,— заключил господин Мухаметшин.

Напомним, только «Единая Россия» и КПРФ прошли в Госсовет республики по партийным спискам. Партия власти набрала 72,43% голосов, коммунисты —10,74%.

Как сообщал «Ъ-Казань», в Зеленодольском районе, где работали наблюдатели от местного штаба Алексея Навального и движения «Голос», партия власти получила лишь 56,4%. Явка составила 45,9%. На отдельных участках, где были наблюдатели, выиграла КПРФ.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"