"Выделенкам" дают зеленый

Руководитель «Центра организации дорожного движения» Дмитрий Брылин подвел промежуточные итоги работы выделенной полосы для движения общественного транспорта на проспекте Гагарина.

О намерении отстрочить до 2024 года реализацию проекта сообщил вице-премьер Максим Акимов. По его словам, это позволит перераспределить средства на реконструкцию трассы М-7 «Волга» и при этом за счет частичного строительства новой трассы разрешить наиболее актуальные проблемы.

Высвободившиеся после переноса строительства участка средства составят около 50 млрд рублей, их планируется направить на реконструкцию трассы М-7 на участке от Нижнего Новгорода до Казани. В Минтрансе считают, что в результате трасса М-7 будет в состоянии новой, ее характеристики будут существенно улучшены.

Таким образом, говорят в министерстве, получится и сделать обход Казани, и получить хорошую дорогу от Москвы до Арзамаса.