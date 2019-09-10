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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Минтранс предлагает отложить строительство участка Арзамас-Казань автодороги Москва-Казань

Соответствующий документ вскоре поступит в правительство.

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Вице-премьер России Максим Акимов заявил о новом решении министерства транспорта и министерства экономического развития.




О намерении отстрочить до 2024 года реализацию проекта сообщил вице-премьер Максим Акимов. По его словам, это позволит перераспределить средства на реконструкцию трассы М-7 «Волга» и при этом за счет частичного строительства новой трассы разрешить наиболее актуальные проблемы.

Высвободившиеся после переноса строительства участка средства составят около 50 млрд рублей, их планируется направить на реконструкцию трассы М-7 на участке от Нижнего Новгорода до Казани. В Минтрансе считают, что в результате трасса М-7 будет в состоянии новой, ее характеристики будут существенно улучшены.

Таким образом, говорят в министерстве, получится и сделать обход Казани, и получить хорошую дорогу от Москвы до Арзамаса.

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