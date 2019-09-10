«Крылья Советов» уличили в нарушении закона о рекламе

Самарскому футбольному клубу «Крылья Советов» грозит административная ответственность за нарушение закона о рекламе. Об этом сообщает региональное УФАС.

«Ранее в адрес Самарского УФАС России поступило обращение гражданина, согласно которому на сайте www.kc-camara.ru распространяется реклама букмекерской конторы Pari match в форме баннера»,– говорится в сообщении.

После этого региональное Управление Роскомнадзора направило в клуб запрос и установило, что сайт «Крыльев Советов» не зарегистрирован в качестве СМИ. Его администратором выступает ЗАО «ПФК “Крылья Советов”». Правоохранители пришли к выводу, что информация о букмекерской конторе на сайте клуба нарушает ч. 2.2. ст. 27 Закона о рекламе. Собранные материалы переданы должностному лицу для решения вопроса о возбуждении административного дела.

Георгий Портнов