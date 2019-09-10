Обыски начаты в помещении штаба Навального в Уфе

Сотрудники СКР и полиции продолжили серию обысков у активистов штаба оппозиционера Алексея Навального в Уфе. Около получаса назад начаты оперативные мероприятия в помещении штаба на улице Пушкина. Туда была доставлена координатор штаба Лилия Чанышева, у которой обыски сегодня проходили в квартире. Они длились с 8 до 13 ч.

В помещении штаба находятся несколько сотрудников силовых органов в штатском. После того, как они вошли в помещение, они опустили жалюзи.

К четырем часам дня, по информации адвоката Рамиля Гизатуллина, у Лилии Чанышевой назначен допрос в Следственном комитете.

Наталья Павлова