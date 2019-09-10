Социально-ориентированные НКО Удмуртии получили 3,8 млрд рублей в 2018 году

В 2018 году социально-ориентированные некоммерческие организации (СОКНО) Удмуртии получили денежные средства и иное имущество на сумму 3,8 млрд руб. Из них 1,4 млрд руб. доходов от продажи продукции, товаров, работ и услуг, 1 млрд руб. целевых поступлений от российских физлиц, 700 млн руб. поступлений от коммерческих организаций, 400 млн руб. целевых поступлений из бюджетов различных уровней.

На конец прошлого года в республике было зарегистрировано 6,81 тыс. некоммерческих организаций, 1,79 тыс. или 26,3% из которых являлись социально-ориентированными. Почти две трети СОКНО Удмуртии зарегистрированы в Ижевске.