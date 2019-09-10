Юрий Камалтынов снова возглавит фракцию «Единой России»

Действующий вице-спикер Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов может снова возглавить фракцию единороссов в новом созыве парламента. Об этом заявил глава татарстанского отделения «Единой России», спикер Госсовета Фарид Мухаметшин: «Я буду просить его возглавить фракцию».

Фарид Мухаметшин также обратил внимание, что результат «Единой России» по сравнению с предыдущими выборами снизился. В минувшее воскресенье партию власти в республике поддержали 72,4% (в 2014 году — 84,2%). Однако за счет одномандатников представительство единороссов станет больше. По округам прошел 41 кандидат партии (36 человек — в 2014 году).

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"