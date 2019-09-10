Правительство Татарстана покинут три его члена

Вице-премьер Татарстана — министр сельского хозяйства Марат Ахметов, министр земельных и имущественных отношений Азат Хамаев и руководитель агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айрат Зарипов уйдут из республиканского правительства. «Они решили связать свою судьбу с депутатской деятельностью. Я считаю они обогатят парламентскую деятельность»,— заявил действующий спикер Госсовета Фарид Мухаметшин.

Он напомнил, что эти три члена Кабмина по итогам выборов 8 сентября проходят по партийному списку «Единой России» в республиканский парламент. «Сдавать мандаты они не будут»,— заверил господин Мухаметшин.

Спикер также добавил, что по итогам выборов свои посты также оставят главы трех районов: Александр Тыгин (Зеленодольск), Геннадий Емельянов (Елабуга) и Камиль Нугаев (Спасский район). «Они избраны, они будет в парламенте Татарстана. Это их пожелания. Люди их поддержали и они получили достойную поддержку»,— заключил Фарид Мухаметшин.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"