Самолет не вылетел из Новосибирска в Москву из-за датчика неисправности

Вылет пассажирского самолета Boeing авиакомпании «Глобус» (входит в S7) из Новосибирска в Москву отложен из-за срабатывания датчика технической неисправности воздушного суда. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, которая инициировала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

По данным надзорного ведомства, самолет, на борту которого находились 167 пассажиров, должен был вылететь из аэропорта Толмачево в 15:39. Однако при разгоне самолета по взлетной полосе сработал датчик технической неисправности и рейс отложили.

Илья Николаев