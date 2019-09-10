Теневой бизнес

Матовость, монохромные тени, лаковые губы — такими мы встретим и проведем осень. «Коммерсантъ Стиль» собрал в традиционном обзоре дельные советы визажистов и самые интересные средства макияжа этого сезона.
Когда в модных осенних коллекциях замаячили костюмы ярких цветов, сшитые по формуле «двубортный пиджак—подплечники—короткая юбка», стало понятно, что мы вновь возвращаемся в эпоху 1990-х. Что касается макияжа, то тут тоже не обошлось без сюрпризов. «Тотал лук» из всего того, что мы можем наблюдать в довольно тяжеловесных образах британской актрисы Джоанн Коллинз времен сериала «Династия», теперь снова актуален. Международный визажист Юрий Ананов радуется возвращению глэма 1990-х. «Это чудесно! Матовые тени в монохромном макияже уже вовсю штурмуют косметические магазины США. Все оттенки матовых коричневых теней в сочетании с такими же оттенками губ плотного глянцевого лака вскоре будут не только на разворотах журналов, но и на всех улицах вашего города,— предсказывает Юрий.— Это самый носибельный макияж, ведь интенсивность коричневого можно регулировать в зависимости от тона кожи и освещения предстоящего мероприятия».
Важная новость для любителей матового покрытия: этой осенью про пересушенные губы наконец-то можно забыть.
Кирилл Шабалин, национальный визажист YSL Beauty в России, уверен, что «сейчас не обойтись без кремовой помады в натуральной гамме, потому что ей можно сделать весь макияж, используя ее как румяна, помаду и даже тени для век». О новом пришествии цвета говорят буквально все. Наталья Власова, владелица школы макияжа Mosmake, говорит прежде всего о том, что эта осень очень богата на цвет и, по ее мнению, это главное отличие нынешней осени от предыдущей. Если раньше в тренде были холодные оттенки, то сегодня настала пора той самой классической пушкинской осени всех оттенков охры: оранжевых, красных, коричневых.
Но за всей этой симпатичной классикой есть еще один яркий тренд, который отлично ложится в идею 1990-х,— неоновые оттенки теней, которые, как известно, непросты как в нанесении, так и в носке. Если есть сомнения, то вернитесь к привычным оттенкам, а те, кто готов рискнуть, получат удовольствие от такого макияжа. «Яркие, насыщенные цвета теней, будто мелки из детского набора, отлично будут выглядеть на девушках с открытым веком»,— считает Юрий Ананов.
И последнее напутствие от специалистов: все эти цветовые хитросплетения будут хорошо смотреться только на красивой, ухоженной коже. Так что присмотритесь к новым тональным кремам и консилерам, если вам есть что скрывать или улучшать.
Chanel
Осенне-зимняя коллекция макияжа Noir et Blanc. В нее вошли тени для век, блески для губ, лаки для ногтей, подводки и новый для марки продукт – гель для придания деликатного коже лица и декольте.
Giorgio Armani
Марка выпускает карандаши-помады Color Sketcher - многофункциональное средство для губ и скул с сатиновым покрытием. В коллекции 10 оттенков в бежевой, коричневой, розовой и сливовой гамме.
Dior
Осенняя коллекция макияжа Power Look включает в себя «пятерки» теней для век, лак для ногтей неоновых и классических оттенков, помады-карандаши, подводки для глаз, румяна и пудру-хайлайтер.
Shu Uemura
Лимитированная палетка теней была создана в содружестве с дизайнерским дуэтом Kitsune и состоит из теплых осенних оттенков для создания необычного «камуфляжного» макияжа.
Guerlain
В коллекцию Magnetic Glam вошли подводки для глаз в изумрудном и бордовом цветах, подсвечивающая пудра-хайлайтер и помады лимитированных оттенков.
Lancome
Первая совместная коллекция макияжа марки и инфлюэнсера Кьяры Ферраньи, в которую модная инстаграм-дива включила палетку для губ и лица, помаду трех новых оттенков и лаки для губ в ярких девичьих упаковках.
KARL LAGERFELD и L’Oreal Paris
Коллекция макияжа начала разрабатываться еще при жизни дизайнера. В нее вошли тени для век, помады, ультра-черная тушь для ресниц и средства для создания идеального тона кожи.
MAC
Осенью выходит коллаборация бренда M.A.C и современного художника POKRAS LAMPAS, который разработал лимитированный дизайн для палеток теней и кистей.
Dolce&Gabbana
Dolce&Gabbana Beauty выпустили Eternal Love — новую коллекцию макияжа, посвященную вечной красоте. В нее вошли увлажняющее тональное средство, тени для век теплых оттенков, лаки для ногтей и помады.
Yves Saint Laurent
Осенняя коллекция SEXY TOMBOY (в России появится в ноябре 2019 года) – это палетка теней, жидкая подводка для глаз, помада в двух новых оттенках и лак для губ.
Bobbi Brown
Марка выпускает Essential Multicolor — пять простых и удобных в использовании палеток теней, разных оттенков и с разным покрытием.