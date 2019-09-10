Теневой бизнес

Матовость, монохромные тени, лаковые губы — такими мы встретим и проведем осень. «Коммерсантъ Стиль» собрал в традиционном обзоре дельные советы визажистов и самые интересные средства макияжа этого сезона.

Когда в модных осенних коллекциях замаячили костюмы ярких цветов, сшитые по формуле «двубортный пиджак—подплечники—короткая юбка», стало понятно, что мы вновь возвращаемся в эпоху 1990-х. Что касается макияжа, то тут тоже не обошлось без сюрпризов. «Тотал лук» из всего того, что мы можем наблюдать в довольно тяжеловесных образах британской актрисы Джоанн Коллинз времен сериала «Династия», теперь снова актуален. Международный визажист Юрий Ананов радуется возвращению глэма 1990-х. «Это чудесно! Матовые тени в монохромном макияже уже вовсю штурмуют косметические магазины США. Все оттенки матовых коричневых теней в сочетании с такими же оттенками губ плотного глянцевого лака вскоре будут не только на разворотах журналов, но и на всех улицах вашего города,— предсказывает Юрий.— Это самый носибельный макияж, ведь интенсивность коричневого можно регулировать в зависимости от тона кожи и освещения предстоящего мероприятия».

Важная новость для любителей матового покрытия: этой осенью про пересушенные губы наконец-то можно забыть.

Все говорят о возвращении привычных классических блесков для губ как телесных, так и пигментированных оттенков.

Кирилл Шабалин, национальный визажист YSL Beauty в России, уверен, что «сейчас не обойтись без кремовой помады в натуральной гамме, потому что ей можно сделать весь макияж, используя ее как румяна, помаду и даже тени для век». О новом пришествии цвета говорят буквально все. Наталья Власова, владелица школы макияжа Mosmake, говорит прежде всего о том, что эта осень очень богата на цвет и, по ее мнению, это главное отличие нынешней осени от предыдущей. Если раньше в тренде были холодные оттенки, то сегодня настала пора той самой классической пушкинской осени всех оттенков охры: оранжевых, красных, коричневых.

Но за всей этой симпатичной классикой есть еще один яркий тренд, который отлично ложится в идею 1990-х,— неоновые оттенки теней, которые, как известно, непросты как в нанесении, так и в носке. Если есть сомнения, то вернитесь к привычным оттенкам, а те, кто готов рискнуть, получат удовольствие от такого макияжа. «Яркие, насыщенные цвета теней, будто мелки из детского набора, отлично будут выглядеть на девушках с открытым веком»,— считает Юрий Ананов.

И последнее напутствие от специалистов: все эти цветовые хитросплетения будут хорошо смотреться только на красивой, ухоженной коже. Так что присмотритесь к новым тональным кремам и консилерам, если вам есть что скрывать или улучшать.