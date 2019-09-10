Инфляция в Удмуртии с начала 2019 года составила 1,72%

По итогам восьми месяцев 2019 года инфляция в Удмуртии составила 1,72% к индексу декабря 2018 года. Об этом сообщает Удмуртстат. Значение превысило показатель июля 2019 года — на 0,2%.

Так, стоимость всех услуг с начала года выросла на 4%, бытовых — на 3,1%, продовольственных товаров — на 0,3%, непродовольственных — на 1,5%, алкоголя — на 1,3%. Отметим, что продовольственные товары в августе подешевели на 0,5% по сравнению со значением июля 2019 года. Непродовольственные товары и услуги подорожали на 0,2% и 0,5% соответственно. Цена на алкоголь выросла на 0,8%.