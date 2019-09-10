В Ипатово участкового обвиняют в превышении полномочий и получении взятки

Старшего участкового уполномоченного полиции в Ипатово подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По данным следствия, у обвиняемого в производстве находился материал об избиении мужчины. Участковый не хотел проводить по делу проверки и предложил потерпевшему получить от обидчиков компенсацию в 50 тыс. руб. без возбуждения уголовного дела. Мужчина согласился. Тогда подозреваемый уничтожил доказательства причинения вреда здоровью заявителя и составил протокол со свидетельствами о невиновности лиц, в отношении которых проводил проверку.

Затем участковый получил от заявителя 30 тыс. руб. из переданной ему обидчиками суммы за помощь в разрешении конфликтной ситуации.

«В Главном управлении МВД России в отношении полицейского проведена проверка. Вопрос о его дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел будет решаться после вынесения судебного решения», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Участковый понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дарья Голякова