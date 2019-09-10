Суд вновь не стал ограничивать выезд за рубеж совладельцу «Атриум Палас Отеля»

Свердловский арбитражный суд повторно отклонил заявление финансового управляющего Андрея Шаврина, который потребовал запретить совладельцу «Атриум Палас Отеля» Владимиру Титову выезжать за пределы России. Аналогичное требование финуправляющего, но с другими доводами, суд признал необоснованным в марте. Напомним, 6 ноября 2018 года Владимир Титов был признан банкротом по требованию ООО «Эссет Менеджмент» в связи с долгом в 33,1 млн руб., суд ввел процедуру реализации имущества.

Как указывается в материалах дела, в качестве обоснования для запрета на выезд финуправляющий сослался на то, что в 2018 году господин Титов был признан судом виновным по ст. 177 УК РФ (Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности). По данным прокуратуры, с 27 по 30 сентября 2018 Владимир Титов покидал территорию России, «в то время как данные учета отработанного им времени отражены недостоверно».

Однако 8 августа Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга досрочно снял судимость с совладельца «Атриум Палас Отеля». Поэтому суд отклонил довод финуправляющего о нарушении норм уголовно-исполнительного кодекса РФ и отказался вводить временный запрет на выезд бизнесмена за рубеж. Также суд признал необоснованным довод Андрея Шаврина о том, что Владимир Титов является участников компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, и, выехав за рубеж, может распорядиться своим активом в нарушение прав кредиторов, указав, что это только предположение. «Должник представляет в материалы дела все необходимые документы и лично участвует в большинстве судебных заседаний по настоящему делу»,— дополнительно поясняется в определении суда.

По словам партнера международного центра защиты прав Globallaw Генрия Папавы, ограничение банкрота на выезд за рубеж — обеспечительная мера, которую суд вводит лишь в исключительных случаях. «Для применения судом данной меры нужно привести весомые доказательства. Например, если не будет ограничено право банкрота на выезд из России, то это затруднит или сделает невозможным удовлетворение требований кредиторов. Или доказательства, свидетельствующие, что должник уклоняется от исполнения своих обязательств в рамках процедуры банкротства. Ограничение права на выезд из страны затрагивает конституционные права гражданина на свободу передвижение, и суды идут на эту меру крайне неохотно»,— пояснил Генрий Папава.

Алексей Охлопков