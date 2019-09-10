В Удмуртии отметили самый большой рост цен на услуги ЖКХ среди регионов ПФО

С января по август 2019 года жилищно-коммунальные услуги в Удмуртии в среднем подорожали на 6%. Это самое большое повышение цен среди регионов ПФО, сообщает Удмурстат. Минимальное повышение тарифов — 2,3% — отметили в Ульяновской области.

Тарифы на коммунальные услуги в Удмуртии выросли на 7,7%. Так, оплата услуг по обращению с отходами подорожала в 2,1 раза, горячее водоснабжение — на 9,1%, отопление — на 6,1%, холодное водоснабжение и водоотведение — на 4,3%, электричество — на 3,5%, газоснабжение — на 3,2%. Стоимость жилищных услуг выросла на 3,3%.