Американские ритейлеры нашли замену китайским поставщикам

Американские ритейлеры активно сокращают объем контрактов с китайскими поставщиками и наращивают закупку товаров в таких странах, как Вьетнам, Камбоджа и Таиланд, чтобы сократить издержки на фоне ужесточения торговых пошлин и избежать повышения цен на свою продукцию. Как сообщает газета Financial Times, главы нескольких крупных ритейлеров раскрыли детали своих планов в ответ на вступление в силу 1 сентября новых торговых пошлин, введенных администрацией Трампа.

Сеть детской одежды Carter`s к концу текущего года сократит долю закупок в Китае до менее чем 20%, в то время как год назад она была около 30%. При этом, как отмечает глава Carter`s Майкл Кейси, они разработали стратегию, которая позволит свести эту долю до 10%, если пошлины ужесточатся. Главным поставщиком для сети сейчас стала Камбоджа. Сеть American Eagle, которая сейчас получает из Китая 30% продукции, сократит эту долю в ближайшие год-полтора до 20%. Производитель женских дизайнерских сумок Vera Bradley сократит долю поставок из Китая с 50% до менее 25% к концу текущего финансового года.

Другие компании, включая DKNY и Andrew Marc, сокращали поставки из Китая на протяжении последних четырех лет, за это время она снизилась с 80% до 50%. Ожидается, что список американских ритейлеров, сокращающих поставки из Китая, пополнится в декабре после того, как будут введены торговые пошлины на игрушки и спортивное оборудование из Китая.

Алена Миклашевская