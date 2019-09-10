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УФАС приостановило отбор подрядчика капремонта Башдрамтеатра стоимостью 441 млн рублей

Башкирское управление ФАС вновь приостановило аукцион на отбор подрядчика капитального ремонта Башкирского академического театра драмы имени Гафури стоимостью 441,7 млн руб. С жалобой в антимонопольное управление обратилось санкт-петербургское ООО «Инженерные системы и сети», следует из информации на портале госзакупок.

По мнению заявителя, заказчик — театр — составил аукционную документацию таким образом, что потенциальные участники не могут оценить реальность исполнения контракта в установленный срок, а отсутствие графика работ и стройгенплана не позволяет определить реальные затраты на ремонт объекта.

Как сообщал "Ъ-Уфа", в июле УФАС уже признавало нарушения при проведении этого аукциона. В аукционную документацию вносились изменения, но, как отмечено в жалобе «Инженерных систем и сетей», срок выполнения работ при этом не переносился.

В материалах УФАС дата рассмотрения жалобы не уточняется.

Контракт на капремонт театра предполагает окончание работ до ноября текущего года. В стоимость включена замена системы автоматического пожаротушения, вентиляции и кондиционирования, монтаж нового звукового оборудования и постановочного освещения для большого и малого залов. За это время потенциальный подрядчик даже не успеет подготовить необходимое для капремонта оборудование, отмечается в жалобе.

Влада Шипилова


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