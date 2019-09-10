Генпрокуратура РФ выявила нарушения в работе Волжско-Окского управления Ростехнадзора

Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев внес представление руководителю Волжско-Окского управления Ростехнадзора Максиму Фоминых из-за нарушения сотрудниками законодательства. К дисциплинарной ответственности привлечены пятеро должностных лиц управления, в том числе – трое начальников отделов, сообщает Генпрокуратура РФ.

Установлено, что чиновники управления при осуществлении надзора за опасными производственными объектами первого класса (чрезвычайно высокая опасность) не всегда надлежащим образом проводили их осмотр, допускали использование на объектах отдельных механизмов без заключения экспертизы промышленной безопасности. Также сотрудники управления Ростехнадзора нарушали сроки технического расследования причин аварий. При рассмотрении обращений граждан допускались нарушения, которые приводили к позднему реагированию, в том числе и по фактам эксплуатации опасных производственных объектов без лицензии. В работе сотрудников кадровой службы управления также были выявлены нарушения, в том числе при организации конкурсов на замещение должностей, заключении контрактов и выплате зарплат.

Анастасия Еремина