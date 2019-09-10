На реконструкцию моста по улице Гончарова в Сарапуле выделят 233,87 млн рублей

В Сарапуле реконструируют автомобильный мост по ул. Гончарова, сообщает пресс-служба городской администрации. На эти цели выделят 233,87 млн руб., из них 199 млн руб. из федерального бюджета, а 34,8 — из регионального. Проект намерены реализовать с октября 2019 года по октябрь 2020 года. Реверсивное движение для легкогрузного транспорта планируют открыть уже в мае 2020 года.

В настоящее время администрация Сарапула намерена организовать торги по определению подрядчика. Также в проработке находятся вопросы организации движения транзитного и общественного транспорта.

«Для транзитного транспорта, следующего по трассе Ижевск-Сарапул будет организована объездная дорога с поворота на Киясово далее с выездом на Каракулинское и Тарасовское направление. Транзитный автопоток следующий со стороны Нечкино будет направлен по маршруту Лагуново-Киясовский поворот. Также совместно со службами ОГИБДД МО МВД Сарапульский мы завершаем проработку маршрутов общественного транспорта. Сейчас могу с уверенностью сказать, чтобы избежать вероятность несчастных случаев, остановки около поворота в п.Дубровка под мостом в оба направления до начала реверсивного движения по мосту также будут закрыты»,— отметил первый заместитель главы города по ЖКХ Андрей Грахов.