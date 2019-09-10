В Ростове на маршрут №85 выйдут газовые автобусы с кондиционерами

Министерство транспорта Ростовской области выбрало победителя конкурса на обслуживание межмуниципального автобусного маршрута №85 «СТЦ Мега – Ростов-на-Дону», сообщает «Ростовский городской транспорт». Обслуживать маршрут продолжит нынешний переводчик ЗАО «АТП №5».

«После вступления в силу итогов конкурса на маршруте №85 вместо 20 автобусов малой вместимости будут работать 16 автобусов средней с газомоторным двигателем. Все они будут иметь низкий уровень пола, кондиционеры и безналичную систему оплаты», - говорится в сообщении.

Кроме того, один автобус перевозчика будет обслуживать маршрут №107 «г. Ростов-на-Дону – СНТ «Комбайностроитель».

Дарья Голякова