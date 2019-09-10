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BMW показала купе Concept 4

Компания BMW представила концепт-кар Concept 4 — прототип нового поколения купе BMW 4-Series.

Автомобиль цвета Forbidden Red получил большую решетку радиатора, которая по замыслу создателей отсылает к историческим моделям BMW 328 и BMW 3.0 CSi. Машина также оснащена инновационной светодиодной оптикой без рассеивателей.

BMW Concept 4 оснащен 21-дюймовыми колесными дисками. В зеркала заднего вида встроены «плавающие» логотипы немецкого автопроизводителя. Рисунок решетки радиатора и воздухозаборников составлен из многочисленных цифр 4, соединенных вместе.

Интерьер концепт-кара не показан. Технические характеристики модели также не названы. Ожидается, что новый BMW 4-Series получит дизайн в стилистике прототипа, а технически будет повторять седан BMW 3-Series последнего поколения. Премьера серийного купе должна состояться в 2020 году.

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