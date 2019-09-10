Готовность жилфонда Самарской области к отопительному сезону составляет 93,4%

В настоящее время степень готовности жилищного фонда Самарской области к отопительному сезону составляет 93,4%. Котельные подготовлены 96,2%. Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на министра энергетики и ЖКХ области Сергея Маркова.

«Однако, не все муниципальные образования готовы к новому отопительному сезону. Среди отстающих – Похвистнево и Сызрань, а также Большечерниговский, Елховский, Кинельский, Приволжский и Сызранский районы»,– говорится в сообщении.

Главными причинами отставания стали «задержки сроков перекладки водопроводных сетей и низкий запас материально-технических ресурсов». Ранее сообщалось о том, что в Самарской области в межотопительный период в текущем году предполагается капитально отремонтировать более 29 км теплосетей в двухтрубном исчислении в 30 муниципалитетах.

Георгий Портнов