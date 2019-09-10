«Удивить искушенных клиентов люксовых отелей сложно, но можно»

Обозреватель "Ъ FM" Анна Минакова рассказывает о том, как в отеле Cap du Eden Roc предложили гостям приобрести работы известного скульптора Тони Крэгга.

Чего только не купишь в отеле: в The Beverly Hills Hotel, например, важно удержаться от покупки какой-нибудь ерунды вроде плюшевого мишки в костюме портье или пижамы с принтом в виде пальмовых листьев, а из парижского отеля Le Burgundy лично я не могу уехать без спрея для дома, уж больно необычный аромат был придуман для отеля.

Но фирменными ароматами, плюшевыми мишками, свечками, халатами, пижамами и резиновыми уточками для купания давно никого не удивишь, как и каким-нибудь собственным шоколадом или даже био-вином с виноградников при отеле. Удивить искушенных клиентов люксовых отелей вообще сложно, но можно. Произведения искусства, которыми украшают отели, тоже время от времени выставляются на продажу и с разной степенью успешности реализуются.

Между тем, привычный формат — это все же работы «человеческого размера», в смысле какая-нибудь среднего формата картина или небольшая скульптура. Но отель Cap du Eden Roc особенный, и клиентура в нем особенная. А потому до конца октября в парке отеля выставили пять монументальных скульптур Тони Крэгга, обладателя премии Тернера (награжден в 1988 году) и Императорской премии японской художественной ассоциации (в 2007-м).

И хотя произведения искусства в отелях Oetker Collection используют в оформлении часто (группа постоянно устраивает арт-проекты) выставка Крэгга — инициатива, выделяющаяся на фоне. Каждую скульптуру можно купить по «сходной» цене — от €620 тыс. до €1,045 млн.

Отдельный вопрос вызывает доставка, конечно, если не на соседнюю виллу «Залива миллиардеров», но, думаю, специалисты лондонской галереи современного искусства Blain|Southern, совместно с которой осуществлен проект, все оформят в лучшем виде.