Обозреватель "Ъ FM" Петр Воронков — о Ямайке и том, благодаря чему остров регулярно входит в список красивейших курортов.



Ямайка сегодня — остров, который уже вошел в рейтинги самых красивых курортов мира. Хотя удивляться здесь нечему, это происходит почти каждый год. Принято считать, что на Ямайке живут самые счастливые люди, дескать, жители острова начинают свой день в окружении фантастической природы, постоянно расслаблены и не переживают о завтрашнем дне. О причинах постоянной расслабленности, скажем так, растительного происхождения, думаю, догадываются все. Плюс, солнце, Карибское море, регги, сложносочиненные дреды на головах аборигенов...

Все-таки остров — родина Боба Марли. Ощущение полной свободы и бесконечной лени… Однажды в городке Очо-Риос мы с гидом шли по живописной улочке с богатыми домами и он спросил: «Хочешь, я сфотографирую тебя возле дома Мика Джагера? Будешь потом рассказывать девчонкам, что был у него в гостях на Ямайке». Я согласно кивнул и встал у ворот внушительного особняка. Он сделал несколько снимков, потом указал на другой большой дом, и предложил мне попозировать там. «Зачем?» — удивился я. «Понимаешь, — он развел руками, — я не помню точно, какой из них дом Джагера. Но один из двух точно».

Богатое культурное и историческое наследие ждет всех гостей Ямайки. Древние порты, пиратские города, уникальная история растафарианства и таинственной культуры маронов, музей того же Боба Марли. Удивительно длинные пляжи с бархатным песком, рассказы о несметных сокровищах вокруг острова и, конечно, местная кухня. Очень вкусные пирожки со свининой, рыбой, лобстером просто тают во рту. Вообще деликатесов много, на любой вкус. Трапезу можно закончить хорошей сигарой и ромом. Это к вопросу о счастье.