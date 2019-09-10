«Детские клубы предусмотрены во многих новых жилых кварталах»

Обозреватель "Ъ FM" Светлана Бардина рассказывает о том, каких тенденций стараются придерживаться девелоперы при проектировании жилых комплексов.



Психологи утверждают и подкрепляют свои слова исследованиями, что физическая среда, в которой живет и играет ребенок, — один из ключевых факторов развития и становления его личности. Двор дома, интерьеры учебных заведений и любимая детская площадка не менее важны в образовании, чем учителя в школе. Окружение, по их мнению, напрямую влияет на самооценку, мотивацию и успеваемость ребенка.

Считается, что идеальная образовательная среда — естественная, например, поездка на велосипеде через весь город или поход в лес. У современных детей мало такого жизненного опыта, поэтому важно воссоздать хотя бы какую-то его часть.

При проектировании детских игровых клубов и площадок в жилых комплексах сегодня учитывается как развлекательная, так и развивающая составляющие, отмечают в девелоперской компании Sminex. Создаются пространства, в которых детям дана возможность изобретать самые разные сценарии игр, где познавательные элементы и механизмы становятся частью игры. Кроме того, важно оставить детям и элемент контролируемого риска, необходимого для развития смелости и уверенности в себе. Это все происходит на улице.

А в дождь и непогоду все стараются скорее зайти внутрь зданий. Детский клуб — это помещение, которое концептуально продолжает детскую площадку. Такие клубы сегодня предусмотрены во многих новых жилых кварталах, на первых этажах. Там можно играть в любую погоду. При этом в игровом клубе другой набор активностей, они дополняют игровой ассортимент площадки, например, экран, на который можно выводить контент и смотреть фильмы, или стена для рисования.

На все эти моменты девелоперы теперь обращают более пристальное внимание. Ведь детская площадка — один из важнейших факторов, по которым клиент принимает решение о покупке квартиры. И стоит отметить, проекты с качественными детскими пространствами в итоге реализуются быстрее.