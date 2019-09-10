В Челябинской области оспорили кадастровую стоимость 15 участков

В ОГБУ «Государственная кадастровая оценка по Челябинской области» поступило 140 замечаний по итогам кадастровой оценки 196 участков. Все заявления были рассмотрены специальной комиссией, кадастровая стоимость 15 участков была снижена, сообщили в пресс-службе учреждения.

«ГосКадОценка по Челябинской области» завершила прием замечаний по проводившейся в этом году кадастровой оценке отдельных категорий земельных участков, по итогам которой стоимость в некоторых случаях выросла в несколько раз. Учреждение сформирует финальный отчет до 19 сентября. В ноябре итоги кадастровой оценки будут официально утверждены и вступят в силу.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», в этом году рассчитывалась стоимость 236 тыс. участков земель сельхозназначения, промышленности, водного фонда, а также особо охраняемых территорий по новой методике Минэкономразвития РФ. В результате средняя цена участков для размещения промышленного производства выросла на 80%, для сельхозпроизводства — на 68%, а в отдельных случаях стоимость увеличилась более чем в 10 раз.